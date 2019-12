Stiri pe aceeasi tema

- Congresul SUA i-a acordat presedintelui Donald Trump o saptamâna pentru a decide daca avocatii sai intentioneaza sa prezinte martori si probe în procedurile din cadrul anchetei care ar putea duce la punerea oficiala sub acuzare a acestuia în urmatoarele saptamâni, potrivit Reuters,…

- Ambasadorul Statelor Unite pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland, a declarat miercuri in Congres ca a dat curs "ordinelor" primite de la presedintele Donald Trump in ce priveste Ucraina, ceea ce vine in sustinerea acuzatiilor lansate la adresa liderului de la Casa Alba ca a facut presiuni asupra…

- ​Conversatia telefonica dintre președintele american Donald Trump și omologul sau ucrainean ce se afla în centrul anchetei din Congresul SUA a fost „inadecvata”, a declarat un consilier de politica externa al vicepreședintelui Mike Pence, potrivit unei transcrieri publicate sâmbata,…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca are multa încredere în șeful interimar al Cancelariei prezidențiale a SUA, Mick Mulvaney, dupa ce acesta a declarat ca liderul de la Casa Alba a încercat sa puna presiune pe Kiev în privința anchetarii lui Joe Biden, scrie Mediafax,…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…

- Luni, Trump negase ca ar fi conditionat ajutorul militar pentru Ucraina de declansarea unei anchete la Kiev impotriva fostului vicepresedinte american Joe Biden si a familiei acestuia. Fondurile respective au fost deja aprobate de Congresul Statelor Unite. Mai multi membri ai Comisiei pentru…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca nu a spus nimic greșit în conversația cu omologul sau ucrainean, în care este suspectat ca i-ar fi cerut acestuia sa îl investigheze pe fostul vicepreședinte american Joseph Biden, relateaza Mediafax citând Reuters.Într-un…