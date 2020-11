Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a ramas fara secretar de stat pentru invațamantul preuniversitar. Luminița Barcari și-a dat miercuri demisia. Ea va candida pentru un post de parlamentar din partea PNL in județul Ialomița.Informația demisiei a fost confirmata de ministrul Educației, Monica Anisie, care i-a acceptat-o.Luminița…

- Tezele școlare ar putea fi eliminate Tezele școlare ar putea fi eliminate, au anunțat ieri responsabilii din Ministerul Educației. Sunt avute în vedere mai multe variante, în funcție de scenariul în care se afla unitațile de învațamânt. Astfel, în…

- Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de joi, 8 octombrie, suplimentarea cu 750 de posturi a necesarului pentru personalul din unitatile de invatamant preuniversitar de stat. Decizia este complementara celei adoptate la inceputul anului scolar 2020-2021, potrivit careia numarul de posturi necesare…

Executivul va aproba suplimentarea cu 750 a numarului de posturi de personal didactic si nedidactic auxiliar din sistemul de invatamant preuniversitar printr-o hotarare introdusa pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de guvern la propunerea Ministerului Educatiei.

- Anunțul a fost facut de ministrul Educației, Monica Anisie, care a ezitat sa raspunda daca i-a cerut lui Ludovic Orban demiterea sau inlocuirea celor doi. Asta in vreme ce mare parte din promisiunile lansate la inceputul verii de ministrul Educației raman neindeplinite.. „Secretarul de stat pentru…

