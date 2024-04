Profesoara Elena Laiu a venit la conducerea Casei Corpului Didactic Neamț (CCD), in calitate de director, la 1 septembrie 2023. Experienței de la catedra i s-au adaugat și cei doi ani in care a fost inspector școlar general al județului Neamț (2018-2020), cei șase ani in care a fost inspector școlar general adjunct (2012-2018), precum și implicarea activa in numeroase proiecte. Elena Laiu: ”Pledez pentru munca in echipa!” Directorul CCD Neamț, profesor Elena Laiu, a venit pregatita sa-și integreze propriu stil de management in echipa de aici: ”Sa lucrez la Casa Corpului Didactic Neamț a fost pentru…