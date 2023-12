Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a emis, recent, Acordul de Mediu pentru proiectul "Amenajare lac de agrement prin adancire și largire lac piscicol", propus a fi amplasat in localitatea Paucișoara, comuna Ganești. Potrivit documentului publicat pe pagina web a Agenției pentru Protecția Mediului…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, intr-o ședința de lucru, ca proiectul "Construire centrala electrica fotovoltaica 18 MWp, imprejmuire și racord electric", propus a fi amplasat in localitatea Tarnaveni, strada Avram Iancu nr. 144, nu se…

- Comitetul Special Constituit la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis recent, in data de 7 noiembrie 2023, ca Planul Urbanistic Zonal – "Reglementare zona pentru sala de banchete și funcțiuni complementare pentru turism", propus spre realizare in localitatea Ernei, fara numar, nu…

- Conducerea societații Elitepathology SRL Targu Mureș anunța publicul interesat asupra depunerii la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal care creeaza cadrul pentru "Elaborare PUZ – Reconversie funcționala din UTR-L2b in UTR CM1, in vederea desființarii…

- Agenția pentru Protecția Mediului Mures anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire complex case de vacanța, amenajari exterioare și imprejmuire, branșamente utilitați", propus a fi amplasat in localitatea Campu Cetații fara numar,…

- Primaria Comunei Neaua, instituție condusa de catre primarul Veress Grigore Dominic, anunța publicul interesat asupra depunerii la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a solicitarii de emitere a avizului de mediu pentru "Reactualizarea Planului Urbanistic General și al Regulamentului local de urbanism."…

- Agenția pentru Protecția Mediului Alba a dat unda verde amenajarii unui nou cimitir in municipiul Alba Iulia, proiect inițiat de Arhiepiscopia Ortodoxa Romana Alba Iulia. Instituția a stabilit ca Planul Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ pentru reglementare cimitir prin reconversie zona A1-zona de activitați…

- PUZ ul are ca obiect un teren de pe strada Industriei nr. 9Bis, din Medgidia, in suprafata de 3.900 mp Hermes SRL a depus documentatia la Agentia pentru Protectia Mediului in ceea ce priveste o investitie imobiliara la Medgidia. Mai precis, este vorba de elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire…