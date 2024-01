Stiri pe aceeasi tema

- Delia Zarnescu, romanca de 58 de ani ucisa la 5 ianuarie, a fost inmormantata, sambata, in localitatea Naro, unde a fost decretat duminica doliu local. Trupul neinsufletit al celeilalte romance ucise, Maria Rus, va fi adus luni in Romania.La slujba de la biserica Sant'Erasmo, in Piazza Cesare Battisti, …

- Tanarul care a ucis doua romance in Italia, una dintre ele fiind din Cluj, a fost arestat de catre autoritațile italiene, crima dubla fiind confirmata. Citește și: Cadavrul unei clujence a fost gasit carbonizat in Italia! Primele indicii duc la o crima dubla! Tanarul in varsta de 24 de ani, despre care…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al Ronei Hartner a ajuns in Romania, in urma cu cateva momente. Iata cand va fi ingropata regretata actrița și cantareața care a lasat milioane de lacrimi odata cu trecerea sa in neființa!

- Un nou caz șocant cutremura lumea muzicala din Romania și Ungaria. O tanara artista, romanca, in varsta de doar 23 de ani, a fost gasita moarta in Budapesta. Situația financiara nu ii permite mamei fetei sa aduca trupul neinsuflețit al fiicei sale acasa.