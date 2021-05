Stiri pe aceeasi tema

- Clopotele au rasunat in oraș, strazile au stralucit de lumanarile aprinse in noaptea de Inviere. Dupa un an de restricții, cu biserici goale și cimitire ferecate, sarbatoarea Paștilor a adunat din nou sute, mii de creștini in toate parohiile.

„Veniți de luați lumina!" Acesta a fost indemnul rostit, la miezul nopții, de preoți, iar credincioșii timișeni au primit, cu bucurie mare...

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a adus Lumina Sfanta de pe mare, in Portul Tomis, iar apoi a mers in procesiune pana la Catedrala Arhiepiscopala din Constanța. Mii de persoane sunt la Catedrala Arhiepiscopala Sfintii Apostoli Petru si Pavel la slujba de Inviere. Lumea…

- Crestinii au participat, in noaptea de sambata spre duminica, la slujbele de Inviere in judetul Alba, reprezentand unul dintre cele mai importante ritualuri religioase de peste an. La Catedrala Incoronarii din Alba Iulia, la miezul noptii, credincioșii s-au adunat pentru a lua Lumina Sfanta. Sarbatoarea…

- Denia oficiata de Inalt Prea Sfinția Sa Teodosie din Constanța a adunat o mulțime de oameni. Masurile de protecție sanitara au fost incalcate. Adunați unii langa alții fara a ține cont de distanțarea fizica impusa de lege, credincioșii s-au imbulzit la biserica și au uitat complet de pandemie. Unii…

- Cele mai frumoase tradiții de Paște au ramas vii pana in zilele noastre și mulți romani, fie ei credincioși sau nu, respecta obiceiurile din Duminica Paștelui. Sarbatoarea Paștelui este cea mai mare și mai semnificativa sarbatoare creștina a anului. Romanii au pastrat numeroase tradiții de Paște, atat…

- Lumina Sfanta va fi adusa de la Ierusalim sambata seara de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, iar impartirea ei delegatilor eparhiilor Patriarhiei Romane, pe Aeroporrtul Otopeni, va avea loc cu respectarea regulilor sanitare in vigoare.

- Slujba de Inviere va diferi total fata de cea de anul trecut, cand credinciosii nu au putut participa la slujba. Lumina Sfanta de Inviere va fi adusa de la Ierusalim, prin grija Patriarhiei Romane, iar fiecare eparhie va trimite delegati sa ia Lumina Sfanta de la aeroport. Cei care doresc sa participe…