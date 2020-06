Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul de cont curent, indicatorul care arata cat de slabita este o economie, a consemnat o premiera pentru ultimii ani in sensul ca a scazut brusc, cu 21%, conform datelor prezentate de Banca Naționala a Romaniei. Practic, din cauza ca mulți compatrioți s-au trezit cu veniturile diminuate fie din…

- Investitiile straine directe au insumat o valoare neta negativa de 454 milioane euro in primele patru luni, comparativ cu 2,161 miliarde de euro in perioada similara din 2019, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise luni AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat…

- In perioada ianuarie-martie 2020 p, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 1 365 milioane euro, comparativ cu 1 120 milioane euro in perioada ianuarie-martie 2019; -in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 640 milioane euro, balanța serviciilor a inregistrat…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele doua luni cu peste 4,7 mld. euro, la 110,621 mld. euro Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,74 miliarde euro in primele doua luni, la 110,621 miliarde euro, de la 105,873 miliarde euro la 31 decembrie 2019, potrivit Bancii Nationale…

- La începutul lunii martie, contul curent al balantei de plati avea un deficit de 325 milioane euro, comparativ cu 176 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2019, arata datele transmise marți de BNR. Deficitul comerțului internațional cu bunuri s-a adâncit la 240 milioane euro,…