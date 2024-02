Declinul valorilor umaniste în societatea românească contemporană: cauze și consecințe Intr-o lume dominata de tehnologie și pragmatism, societatea romaneasca contemporana se confrunta cu un declin alarmant al valorilor umaniste. Aceasta tendința preocupanta se manifesta intr-o serie de aspecte ale vieții sociale, economice și politice, avand consecințe profunde și durabile asupra indivizilor și comunitaților. Ne propunem, in cele ce urmeaza, sa exploram cauzele și implicațiile acestui declin asupra societații romanești. Una dintre cauzele majore ale declinului valorilor umaniste in societatea romaneasca contemporana este influența tot mai puternica a capitalismului neoliberal.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

