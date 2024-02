Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Salariul mediu net in Romania a depașit pragul de 1.000 de euro. O realizare istorica confirmata de datele INS se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Caștigul salarial mediu net in luna decembrie 2023 a ajuns la 5.079 lei, in creștere cu 314 de lei, fața de luna noiembrie 2023, potrivit…

- Probleme semnalate la platforma ANOFM de servicii online pentru angajatori. Firmele, rugate sa verifice conturile și datele Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) anunța angajatorii cu privire la necesitatea verificarii conturilor și informațiilor din „Platforma Servicii Online Angajatori”…

- Aproximativ 1.500 de persoane care au refuzat anul trecut un loc de munca sau participarea la cursuri de formare profesionala au ramas fara dreptul de a mai beneficia de ajutorul social sau indemnizatia de somaj. „In medie, in jur de 120 de persoane, in fiecare luna, au fost scoase din evidenta si plata…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Buzau atrage atentia cu privire la adancirea crizei de personal in majoritatea sectoarelor economice, inclusiv in domeniul agricol, lucru confirmat de angajatorii din domeniu care nu mai reusesc sa identifice nici macar forta de munca necalificata.…

- Circa 12,7 milioane de sosiri ale turiștilor a inregistrat Statistica in primele 11 luni din acest an. Datele oficiale plaseaza Romania pe locul 71 in lume ca numar de turiști raportat la populația Romaniei (cu 0,26 turiști pe rezident- sursa). In Europa de Est suntem pe locul 6.

- Guvernul a aprobat, pentru anul 2024, un contingent de 100.000 de lucratori straini nou – admisi pe piata fortei de munca din Romania. Decizia a fost luata ca urmare a numarului mare de cereri de eliberare a avizelor de angajare de la inceputul anului pana in prezent, dar și a numarului locurilor de…

- Un proiect inițiat de Ministerul Muncii ne dezvaluie suma pe care trebuie o platim pentru creșterea salariilor a peste 350 mii de bugetari. Creșterea salariilor a peste 350 mii de bugetari in 2024 va fi suportata de noi toți iar nota de plata va fi 6,4 miliarde de lei, conform unui proiect de OUG pentru…

- N. Dumitrescu De la inceputul acestui an și pana la sfarșitul lunii octombrie a.c., practic in zece luni, peste 4.000 de prahoveni au schimbat statutul de șomer cu cel de salariat. Datele au fost centralizate de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Prahova, care a anunțat…