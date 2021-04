Decizii ale primului ministru. Pe cine a eliberat din functie, pe cine a numit. Este vorba de functii inalte

Aseara, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 423, au fost publicate mai multe decizii ale primului ministru Florin Vasile Citu de revocari, si numiri din functii. Astfel, prin Decizia numarul 283 a fost revocat Paul Racovita din functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C. , in locul sau, prin decizia numarul 284 fiind nunmit Romulus Bulacu. Totodata, prin Decizia numarul 285 a fost elibet Ioan Alexandru Zarug din functi ...