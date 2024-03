Sdiul societatii Complet Margros Construct Constantanta, schimbat. Ce decizii a mai luat unicul asociat

Stiri pe aceeasi tema

- Unicul asociat al societatii PIPE INSTALL SERVICES CT S.R.L. Constanta a decis mutarea sediului social al firmei.Astfel, potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial Elena Ramona Gherca in calitate de unic asociat al firmei a decis schimbarea sediului social al societatii care va functiona la urmatoarea…

- Unicul asociat al societatii Pofta de Verde S.R.L. a luat mai multe decizii ce privesc firma. Astfel, Mirela Roxana Nita a decis schimbarea denumirii societatii din Pofta De Verde S.R.L. in O Poveste Dulce S.R.L. si mutarea sediului social al societatii din mun. Constanta, str. Nicolae Iorga nr. 10,…

- Asociatul societatii Media Zoom SRL Constanta a decis inchiderea unui punct de lucru si schimbarea administratorului firmei.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Cristina Dima a decis inchiderea punctului de lucru din municipiul Constanta, Strada Vasile Lupu nr. 6, judetul Constanta.De asemenea…

- Unicul asociat al societatii BUILDMAX CONSTRUCT S.R.L. a decis sa se retraga din firma.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Uludag Omer Emre, cetatean turc, in calitate de asociat unic in cadrul BUILDMAX CONSTRUCT S.R.L., a decis cooptarea ca asociat si administrator a lui Ozdemir Mahsuk,…

- Unicul asociat al societatii Food Station One S.R.L. a decis retragetrea din societate in favoarea unui nou asociat.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Visan Mariana Cornelia, in calitate de asociat unic la Societatea Food Station One S.R.L., a decis retragerea din societate, cesionand…

- Unicul asociat al societatii Alecris Trans SRL a decis sa se retraga din firma si sa cesioneze partile sociale detinute unui alt asociat.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Carmen Mihaela Iuga a decis si ca durata societatii sa fie nedeterminata, dar si mutarea sediului social in orasul…

- Unicul asociat al societatii Black Sea Imobiliare S.R.L. a decis dizolvarea si radierea firmei.De asemenea, Mihaela Cionca, in calitate de asociat unic in cadrul societatii a decis schimbarea sediului social in municipiul Constanta, statiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 471A.Dizolvarea si radierea societatii…

- Asociatul societatii Baron New Generation S.R.L. a decis schimbarea sediului firmei.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Dumitru Alexandru Pufleni, asociat si administrator la societatea mai sus mentionata, a decis schimbarea sediului social in municipiul Constanta, str. Razboieni nr. 64,…