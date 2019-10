Stiri pe aceeasi tema

- Cei care ancheteaza gruparea infracționala condusa Lucian Boncu, prietenul lui Ionut Nasleu, omul de incredere al primarului Nicolae Robu, ii invita sa depuna marturie pe cetatenii care au picat victime clanului. Gruparea a fost destructurata la Timișoara, membrii ei fiind acuzati pentru savarșirea…

- Curtea de Apel Timișoara a judecat azi contestațiile la decizia de arest preventiv depuse in dosarul in care șapte membri au gruparii interlope conduse de Lucian Boncu sunt acuzați de fapte violente. Curtea de Apel a repsins toate cele șapte contestații, astfel ca Lucian Boncu, Alin Oița, Ion Stepanescu,…

- In timpul maratoanelor de consumat cocaina, organizate de liderul gruparii Lucian Boncu in apartamentul sau din Giroc, anchetatorii DIICOT au inregistrat mai multe discuții care dezvaluie modul in care se regleaza lucrurile in lumea interlopa. Va reamintim, ca in urma probelor stranse de ofițerii antidrog,…

- Paul Ștefan este unul dintre oamenii de baza ai gruparii de crima organizata condusa de Lucian Boncu și, pana sa fie arestat de doua ori in 48 de ore, a fost unul dintre cei mai apropiați de Ioan Nasleu, actualul șef de la Piețe SA, fost consilier personal al edilului Timișoarei. Aproape de fiecare…

- Agentii Serviciului Investigații Criminale din Poliția Timiș au facut mai multe percheziții la Timișoara, intr-un dosar in care Lucian Boncu si alti membri ai gruparii conduse de el ar fi fost implicati in sechestrarea unui barbat din ... The post Audieri intr-un dosar de trafic de cocaina și camatarie,…

- DIICOT Timișoara a dat, astazi, o noua lovitura devastatoare gruparii interlope condusa de Lucian Boncu. In timp ce la Tribunalul Timiș a inceput judecarea solicitarii de arestare a celor noua membrii ai gruparii pentru trafic de cocaina, procurorii anti-mafia au declanșat o noua acțiune de proporții.…

- Liviu Dragnea vrea sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene in dosarul de la Curtea de Apel București in care contesta noua conducere PSD, stabilite la Congres. Fostul lider PSD a depus la instanța mai multe cereri, intre care și cea privind CJUE, urmatorul termen fiind in 31 octombrie, conform…

- Nicolae Robu a reacționat dur dupa ce PRESSALERT.ro a dezvaluit faptul ca in ultimul raport al Curții de Conturi se arata ca numirea ca director interimar la Serviciul creșe a Patriciei Chelbu, apropiata de interlopul Lucian Boncu, a fost una ilegala. Intr-o intervenție la Antena 3, primarul Timișoarei…