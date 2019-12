Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 19 dec. 2019 a fost convocata Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Argeș, avand ca ordine zi: I. Exprimarea unui punct de vedere de catre magistratii Tribunalului Argeș, in cadrul Adunarii Generale, cu privire la adoptarea unei forme de protest pentru apararea statutului judecatorului,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au stabilit un nou termen in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost condamnat in prima instanta la sase ani si sase luni de inchisoare cu executare. Tot in prezenta cauza, Sorina Gina Hortolomei Moscu, fost reprezentant,…

- Partidul Social Democrat a fost obligat de Curtea de Apel Bucuresti sa faca publice sursele de finantare si prestatorii de servicii de la mitingul “impotriva abuzurilor” din Piata Victoriei, organizat pe 9 iunie 2018. Decizia instantei este definitiva. Tribunalul Bucuresti a decis publicarea surselor…

- Deciziile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu SA din data de 15 iulie 2019 au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu SA,…

- Cinci membri ai Consiliului Superior al Magistraturii solicita anularea hotararii Adunarii Generale a Judecatorilor, ce s-a desfașurat la data de 27 septembrie, in urma careia le-au fost ridicate mandatele.

- Magistratii s-au intrunit la Adunarea Generala a Judecatorilor. Sedinta a fost deschisa de presedintele Curtii de Apel Balti,Alexandru Gheorghieș.La eveniment este prezent si un magistrat din Romania, Andreea Ciuca, dar si membrul CSM Victor Micu. stirea se actualizeaza...

- Consiliul Superior al Magistraturii contesta la Curtea Suprema de Justitie decizia de ieri a Curtii de Apel Chisinau prin care a fost stabilita ziua si ora cand trebuie sa fie convocata Adunarea Generala a Judecatorilor.

- Presedintele Klaus Iohannis reprezinta Romania la Adunarea Generala a ONU Președintele României, Klaus Iohannis. Foto: Agerpres. Presedintele Klaus Iohannis reprezinta România la Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, care are loc la New York. Tema actualei…