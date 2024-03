Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Rau, consilier general din partea USR, a depus recent un proiect care vizeaza introducerea mai multor interdicții pentru șoferi. Amenzile ar urma sa ajunga pana la 5.000 de lei pentru cei care nu respecta regula.

- Vara nu vine cu vești deloc bune pentru cei care obișnuiesc sa zboare frecvent cu avionul și nu numai. Din vara, biletele de avion se vor scumpi. Iata care este avertismentul uneia dintre cele mai mari companii aeriene din Europa.

- Judecatorii au luat o decizie de ultim moment in cazul tragediei de la 2 Mai. Vești proaste pentru Vlad Pascu, baiatul care a omorat cu mașina doi adolescenți! Sentința este definitiva in ceea ce-l privește pe tanar!

- Paștele ortodox este programat sa fie sarbatorit in acest an pe data de 5 mai, iar meteorologii de la AccuWeather au publicat prognoza meteo pentru luna aprilie și primele zile din mai.Conform datelor disponibile, pare sa existe posibilitatea de ninsoare in luna mai, avand in vedere ca sunt așteptate…

- Unul din cei mai cunoscuți medici din Timișoara nu scapa de problemele cu legea. Deși salariile din sistem au crescut, vechile metehne legate de șpagi nu par sa aiba vreun leac. Medicul Marian Gașpar a fost prins, anul trecut, in flagrant, in timp ce lua mita.Chirurgul nu discrimina, cerea mita de…

- S-a schimat strategia americanilor, in razboiul din Ucraina. Planul Washington-ului nu mai este acum ca armata lui Zelenski sa recucereasca teritoriile pierdute, ci sa impiedice Rusia sa avanseze. Obiectivul pe termen lung va fi consolidarea fortei de lupta si a economiei de la Kiev. Ucraina, sustinuta…