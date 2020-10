Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au indemnat miercuri la "eforturi solidare" pentru a pune capat luptelor in Nagorno-Karabah, a informat Kremlinul intr-un comunicat, noteaza AFP, potrivit AGERPRES.In cursul unei discutii telefonice, cei doi lideri…

- Armenia si Azerbaidjanul se acuza reciproc de continuarea atacurilor in Nagorno-Karabah, iar Rusia le-a cerut sa revina la respectarea armistitiului in regiunea separatista, relateaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Confruntarile militare continua in Nagorno-Karabah, iar bilantul a depasit…

- Federatia albaneza de fotbal a anulat meciul amical pe care reprezentativa Albaniei urma sa-l dispute miercuri in compania selectionatei Armeniei, din cauza conflictului pe care aceasta tara il are cu Azerbaidjanul in privinta regiunii Nagorno-Karabah, informeaza DPA. Forul albanez a precizat,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut luni incetarea imediata a focului in Nagorno-Karabah, unde numarul de victime in conflictul dintre Azerbaidjan si Armenia continua sa creasca, informeaza Reuters. 'Este extrem de important sa transmitem un mesaj foarte clar tuturor partilor ca…

- Aeronava armeana a fost doborata in timp ce efectua o misiune militara, a precizat Susana Stepanian. Armenia si Azerbaidjanul - sustinut de Turcia - s-au acuzat reciproc, marti, de extinderea conflictului in afara enclavei prin deschiderea focului asupra unor pozitii indepartate fata de Nagorno Karabah,…

- Turcia s-a declarat marti hotarata sa ajute Azerbaidjanul 'sa-si recapete teritoriile sale ocupate' in Nagorno-Karabah, scena unor confruntari violente intre Baku si separatistii sustinuti de Armenia, relateaza France Presse. 'Turcia se va angaja deplin sa ajute Azerbaidjanul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat duminica Azerbaidjanul si fortele separatiste din Nagorno-Karabah sprijinite de Armenia "sa inceteze imediat luptele" in regiunea disputata, scena a celor mai sangeroase confruntari din 2016, noteaza AFP. Antonio Guterres "a lansat un apel ferm…

