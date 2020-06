Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul guvernului german pentru relatiile transatlantice, Peter Beyer, a avertizat sambata ca planurile Statelor Unite de a retrage mii de soldati din Germania ar putea deteriora semnificativ relatiile germano-americane. "Relatia germano-americana ar putea fi grav afectata de o astfel de decizie…

- Pentagonul a anuntat desfasurarea trupelor dupa ce comandantul suprem Donald Trump a amenintat luni ca desfasoara armata la Washington si ca este dispus sa faca acelasi lucru in orase in care autortitatile locale esueaza sa controleze revoltele si jafurile care pateaza contestarea provocata de moartea…

- Cancelarul german Angela Merkel a refuzat invitatia presedintelui american Donald Trump de a participa la summitul G7 de la sfarsitul lunii iunie din Statele Unite, a informat vineri Politico, citat de Reuters.

- Daca presedintele american Donald Trump isi va pune in practica avertismentul de a inchide Twitter, un oficial german a spus ca operatorul retelei de socializare se poate reloca in Germania, transmite Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri dupa-amiaza ca analizeaza posibilitatea organizarii summitului Grupului natiunilor puternic industrializate (G7) la Camp David, prin prezenta personala a liderilor politici, nu în mod virtual, informeaza site-ul de stiri Axios.com."Acum,…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca administrația de la Washington analizeaza numeroase propuneri legate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), inclusiv una care prevede finanțarea OMS cu aproximativ 10% din fondurile alocate anterior, potrivit Reuters. Intr-o postare pe Twitter,…

- Presedintii Statelor Unite, Donald Trump, si Rusiei, Vladimir Putin, au publicat sambata o rara declaratie comuna ce comemoreaza intalnirea dintre trupele americane si sovietice in drumul lor pentru a invinge Germania nazista in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial in 1945, ca un exemplu despre…