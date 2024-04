Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a propus un pachet de ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 100 de miliarde de euro (107 miliarde de dolari), pe cinci ani, care ar conferi aliantei occidentale un rol mai direct in acordarea de sprijin Kievului, au declarat marti, 2 aprilie, cinci…

- Maria Zaharova intra tare peste SUA care au spus ca nu vad semne ca Ucraina ar fi implicata: De unde trag concluzie cu privire la nevinovatia cuiva?Ministerul rus de Externe solicita ca Statele Unite sa impartaseasca orice informatie pe care o au despre atacul armat comis vineri seara in apropierea…

- Candidatul republican in alegerile prezidențiale din SUA a avertizat țarile membre NATO sa nu „profite” de sprijinul american, intr-un interviu cu fostul politician britanic Nigel Farage, difuzat de postului britanic de dreapta GB News, relateaza Politico și agenția Reuters, citata de News.ro. Trump…

- Premierul naționalist ungar Viktor Orban se va intalni vineri, 8 martie, cu fostul presedinte republican al SUA, Donald Trump, fata de care si-a manifestat din nou sprijinul pentru scrutinul prezidential din noiembrie, scrie luni Reuters, potrivit Agerpres.Intalnirea dintre cei doi va avea loc in Florida.Viktor…

- Administrația de la Washington intenționeaza sa trimita Israelului bombe și alte tipuri de arme, deși SUA insista in același timp pentru o incetare a focului in Fașia Gaza, spun actuali și foști oficiali americani, citați de publicația The Wall Street Journal, relateaza Reuters.Pachetul de armament…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a fost transportat duminica la un spital din Washington D.C. pentru tratarea unor „simptome care sugereaza o problema urgenta la vezica urinara”, a declarat un purtator de cuvant al Pentagonului, citat de Reuters. Lloyd Austin, in varsta de 70 de ani, si-a…

- O curte de apel federala din SUA a respins marti cererea de imunitate penala a lui Donald Trump, deschizand calea judecarii sale la Washington sub acuzatia ca a incercat sa rastoarne ilegal rezultatele alegerilor din 2020, relateaza AFP, Reuters si dpa. Trump, marele favorit la alegerile primare republicane…