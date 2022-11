Decizia Rusiei are consecințe dezastruoase: Uniper, cel mai mare importator de gaze naturale din Germania, raportează pierderi record Importatorul german de gaze Uniper, care urmeaza sa fie nationalizat in curand, a raportat o pierdere neta record de 40 de miliarde de euro in primele noua luni ale acestui an, cea mai mare din istoria corporativa a Germaniei, dupa ce Rusia si-a oprit livrarile, transmite Reuters, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Germaniei a lansat o investigatie cu privire la exploziile care au vizat reteaua de conducte rusa Nord Stream, permitand anchetatorilor germani sa adune dovezi, a declarat luni un purtator de cuvant, relateaza Reuters, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, afirma ca, de la inceputul razboiului, Ucraina a inregistrat 61.000 de morți in randul armatei si 49.000 de raniți, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Companiile germane de utilitați RWE și Uniper sunt pe cale sa incheie acorduri pe termen lung pentru a cumpara gaze naturale lichefiate (GNL) din proiectul North Field Expansion din Qatar pentru a contribui la inlocuirea gazului rusesc, anunța Reuters, care citeaza trei surse anonime. Fii…

- Rusia arde in cadrul uzinei de la Portovaia cantitati mari de gaze naturale, in valoare de 8,4 milioane de lire sterline pe zi, pe care anterior le-ar fi exportat in Germania, in timp ce costurile energiei cresc in Europa, relateaza BBC, citat de The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi…

- Perspectivele economice pentru Germania sunt sumbre din cauza cresterii pretului energiei si a perturbarilor din lanturile de aprovizionare, a avertizat vineri Ministerul de Finante, un mesaj intarit de avansul record al preturilor de productie, transmite Reuters, scrie Agerpres. Fii la curent…

- Uniper, cel mai mare importator german de gaz rusesc, a raportat pierderi nete de peste 12 miliarde de euro (12,2 miliarde de dolari) in primul semestru din 2022, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Germania si-a asigurat marti angajamentul importatorilor importanti de gaze de a mentine aprovizionarea cu GNL a doua terminale plutitoare, in aceasta iarna, in incercarea de a reduce dependenta de combustibilul rusesc, in timp ce Moscova a avertizat ca preturile gazelor ar putea creste in continuare,…

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, a anuntat vineri noi reglementari pentru a se economisi energie, pe fondul temerilor legate de o penurie de carburanti ca urmare a disputei cu Rusia din cauza razboiului din Ucraina, relateaza dpa si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…