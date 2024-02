Decizia agricultorilor din Cahul - ce fac mai departe cu protestele

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Forța Fermierilor anunța ca astazi mai mulți agricultori din alte raioane intenționeaza sa se alature protestelor din raioanele Cahul și Cantemir. Aceștia vor manifesta la vama Leușeni și pe mai multe trasee naționale.

- Parisul cere ca legislația de mediu a Uniunii Europene sa fie modificata in cateva zile, pentru ca protestele agricultorilor sa fie oprite in contextul in care aceștia amenința sa asedieze capitala franceza, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Ministrul Agriculturii Marc Fesneau a declarat…

- Agricultorii francezi si-au extins joi protestele impotriva guvernului, blocand sosele. Au golit mai multe camioane cu legume de import si au cerut protectie fata de importurile ieftine, costurile in crestere si birocratie. Doua sindicate agricole din Fra

- Mesajul protestatarilor a fost auzit și ințeles, transmite liderul PNL, Nicolae Ciuca. El anunța ca a convocat Biroul Permanent al Senatului pentru a permite intrarea in vigoare a soluțiilor guvernului la problemele semnalate de agricultori și de transportatori.„Am convocat Biroul Permanent al Senatului…

- Mare dreptate avea Eminescu cand spunea Protestele agricultorilor de zilele astea (11-15 ianuarie 2024) a scos din nou la suprafața Romania, meltenismul. Din cate am observat cu toții, s-a vazut foarte clar ca majoritatea televiziunilor s-au plasat, in majoritatea timpului, impotriva protestatarilor,…

- Confruntat cu protestele de strada ale fermierilor care cer, printre altele, introducerea creditelor subvenționate pe care ministrul Agriculturii le promitea inca de anul trecut, Guvernul reacționeaza și pune in dezbatere publica un proiect de OUG privind

- Agricultorii au reluat protestele in centrul capitalei, organizand un marș cu tehnica agricola pe Bulevardul Ștefan cel Mare, dar și in jurul cladirii Guvernului, informeaza Radio Chișinau. Fermierii cer, in continuare, sprijin financiar din partea statului, prin acordarea subvențiilor in anul 2024…

- Agricultorii nu renunta la proteste si nu au de gind sa isi ia tehnica agricola din PMAN. Mai mult, potrivit declaratiilor directorului Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusari, Tirgul de Craciun din acest an va fi cu tractoare, transmite publika.media. {{718162}}"Nu plecam din PMAN. Rugamintea…