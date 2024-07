Stiri pe aceeasi tema

- In Moldova ar putea fi introdus un mecanism de licențiere a importului de cereale, pina pe 31 decembrie 2024. Ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, a facut anunțul, dupa discuțiile cu agricultorii. Reglementarea ar urma sa fie dezbatuta la ședința de joi, 4 iulie, a Legislativului. Ulterior, vor fi…

- Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a anunțat ca saptamina viitoare ar urma sa fie anunțate pierderile agricultorilor in urma intemperiilor din ultima luna. Declarația a fost facuta la o emisiuni, noteaza noi.md cu referire la realitatea. „In Taraclia erau peste 124 de acte…

- Politicile „izolaționiste” privind importul de marfuri ar putea avea efecte negative pentru producatorii din Republica Moldova, in special pentru cei care exporta produsele. Declarația a fost facuta de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, in contextul in care fermierii cer…

- Prețurile energiei vor continua sa creasca, punand in pericol și cea a mai ramas din industria din Romania. Executivul vorbește despre 70 de companii care sunt pe picior de plecare din țara, din cauza costurilor necompetitive cu energia. Soluția pe termen lung a statului nu este scaderea tarifelor la…

- Oamenii spun ca din banii primiți la vanzarea en-gross a tomatelor, nu iși acopera nici macar costurile pentru cules și transport, așa ca, sunt nevoiți sa arunce marfa.In Romania, nu exista o piața de desfacere pentru culturile de roșii, vinete și castraveți, iar intermediarii care achiziționeaza aceste…

- Prețurile la imobiliare sunt atat de mari in Cluj-Napoca, incat pentru tineri este aproape imposibil sa iși cumpere o locuința din veniturile lor, indiferent ce meserie ar avea. In cazul in care nu sunt ajutați de parinți, tinerii din Cluj-Napoca sunt obligați sa locuiasca in chirii. Care nu sunt nici…

- Magistratii din cadrul Judecatoriei Constanta s au pronuntat in faza camerei preliminare in dosarul in care patru judecatori de la Curtea de Apel Constanta ar fi fost amenintati cu acte de violenta Instanta a constatat legalitatea sesizarii Judecatoriei Constanta cu rechizitoriul nr. 9226 210 P 2023…

- Ministrul Agricuturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, vine cu asigurari ca nu exista o criza pe piața ce se ocupa de procesarea semințelor de floarea soarelui. Asigurarile au fost facute la emisiunea „Realitatea de Privește” , transmite realitatea. {{738801}}„Nu exista premise pentru majorarea…