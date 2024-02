Stiri pe aceeasi tema

- Deocamdata, PSD Constanța nu știe pe mana cui sa mearga, astfel incat sa evite eșecul din 2020 și sa caștige, detașat, la Constanța. Ion Dumitrache, liderul organizației municipale, a venit cu varianta Costin Rasauțeanu, insa puțini din partid o susțin și-l vad pe fostul viceprimar capabil sa caștige…

- Vineri, 9 februarie a fost sedinta la PSD Constanta la care a participat si conducerea centrala a partidului.Pentru ca alegerile locale bat la usa, social democratii au fost intrebati cine sunt candidatii pentru Primaria municipiului Constanta. Cu vocea tremuranda n.r. potrivit surselor prezente la…

- In aceasta seara la Navodari, s au facut doua propuneri in prezenta presedintelui Ciolacu: Biroul Permanent Municipal l a propus ca si candidat la Primaria Constanta pe Costin Rasauteanu, in urma unui vot intern, dar de membrii biroului, unde acesta ar fi obtinut cele mai multe voturi.Alte propuneri…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a transmis duminica, 21 ianuarie, pe Facebook, ca a suportat „doi ani de atacuri murdare la adresa mea”, dar a fost „susținut continuu de catre președintele PSD, Marcel Ciolacu“.„Doi ani dedicați cu fermitate…

- Conducerea PSD acuza postul de televiziune Realitatea Plus ca l-a atacat „nedemn” și „nejustificat” pe prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu, astfel ca a decis sa nu-și mai trimita reprezentanții la emisiuni. „In urma atacurilor nedemne și nejustificate avand ca singura ținta persoana prim-vicepreședintelui…

- Seful ANPC, Horia Constantinescu a publicat pe o retea sociala ordonanta de clasare a dosarului initulat generic "Garden Shop, anuntand astfel ca procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au clasat dosarul penal deschis impotriva lui n.r.Horia Constantinescu, fost director general delegat al Directiei…

- Intr-un interviu acordat ziarului Replica , liderul Organizației Municipale a PSD Constanța, Ion Dumitrache, a clarificat speculațiile referitoare la posibila candidatura a lui Decebal Fagadau din partea PSD pentru funcția de primar al Constanței. Dumitrache a subliniat ca Fagadau este binevenit in…