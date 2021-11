Stiri pe aceeasi tema

- Londra cere sa renegocieze in profunzime Protocolul nord-irlandez incheiat in cadrul Brexitului, care mentine provncia britanica in piata unica europeana. Bruxellesul refuza acest lucru si propune doar aranjamente, iar negoceri purtate in ultimele saptamani se afla in impas. Londra ameninta, in cazul…

- Pictura, arta in general faciliteaza transportarea și mutarea celor care se apropie de mișcarile ei (in)spre alte lumi, (in)spre oricare taram sau teritoriu disponibile sa primeasca toate aceste desfașurari laolalta cu fiecare mișcare pe care privitorii o lasa sa se manifeste in proximitatea acestor…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 557 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 4.684 teste efectuate (din care 1.818 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (247), Lugoj (41), Giroc (28), Moșnița…

- Dupa medalia de argint in competiția pe echipe și titlul național la individual compus, prin Andreas Toba, CSM Lugoj și-a trecut in palmares inca 5 medalii la Campionatele Naționale de gimnastica artistica pentru seniori. Cele cinci medalii, dintre care 2 de aur și 3 de argint, au fost obținute…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 255 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.092 teste efectuate (din care 730 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (135) și Lugoj (15). Coeficientul infectarilor…

- Arhiepiscopia Ramnicului, Uniunea Artiștilor Plastici Valcea și Muzeul de Istorie „Alexandru Sacerdoțeanu”, aduc in fața iubitorilor de arta lucrarile artiștilor care au participat la taberele de creație de la Manastirea Cozia, desfașurate incepand cu data de 25 august 2021, potrivit basilica.ro.…

- Lucrarile realizate de mai mulți artiști, in aceasta vara, in Tabara internaționala de arta plastica „Tiberiu Cosovan", inițiata de mesterul cioplitor Toader Ignatescu la Paltinoasa, in Poiana Dacilor, sunt expuse la Galeria de Arta „Zamca", din incinta Asociației Institutul ...

- Pictura este acea forma de relaxare care deconecteaza de probleme și griji și adevarul este ca oricine cauta sa evadeze din când în când. Rutina nu trebuie sa fie prezenta oricând, iar cei de la Pictorul Fericit au cautat sa aduca în România o activitate relaxanta,…