Dead Can Dance la Bucuresti: Program si reguli de acces

Renumitul grup australian Dead Can Dance va canta in Romania pe 16 mai 2022 la Arenele Romane din Bucuresti, in aer liber. In deschdere va urca pe scena Jules Maxwell. Formatia va interpreta piese de pe intreaga discografie lansata in decursul a celor trei decenii de cariera, incluzand piese clasice de pe The Serpent’s Egg, Aion si Into The Labyrinth dar nu numai. Trupa a declarat: “Abia asteptam sa ne intoarcem in turneu in Europa in aprilie, mai si iunie 2022. La fel ca tuturor, ne-a fost dor sa cantam live si abia asteptam sa ne reintoarcem pe scena sa cantam pentru voi anul viitor in niste…