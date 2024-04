Stiri pe aceeasi tema

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au caștigat, dramatic, primul meci cu CSM București, din disputa pentru locul 5 in Divizia A1 și pentru o noua participare in competițiile europene intercluburi. Formația lugojeana a fost condusa cu 1-0 și 2-1 la seturi, dar nu a cedat, la fel cum s-a intamplat…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au caștigat și cel de-al doilea joc cu CSM Corona Brașov, din grupa locurilor 5-8, in Divizia A1. Formația din Lugoj s-a impus și in deplasare, cu 3-0 (25-16, 25-22, 25-16), și va juca pentru locul 5 și o noua participare intr-o competiție europeana, cu caștigatoarea…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au inceput cu o victorie seria meciurilor din grupa locurilor 5-8, in Divizia A1. Formația lugojeana s-a impus cu 3-0 (25-19, 26-24, 25-17) in primul joc cu CSM Corona Brașov. Punctele formației CSM Lugj au fost realizate de: Yelizaveta Ruban (27 de puncte),…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au ratat șansa de a incheia sezonul regulat pe primul loc, in Divizia A1, dupa ce in ultimul joc din returul campionatului au pierdut, in minimum de seturi, partida cu CSO Voluntari. Formația ilfoveana s-a impus cu 3-0 (26-23, 25-3, 25-20) și și-a asigurat,…

- Etapa a 21 a din Divizia A1 de volei, intrecerea feminina, a programat astazi, 9 martie 2024, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, duelul dintre CSM Constanta si FC Arges.Antrenate de Florin Voinea si Radu Began, voleibalistele de pe litoral porneau cu prima sansa in fata penultimei…

- Voleiul feminin din Constanta incearca sa se mentina la un nivel destul de inalt, insa participarea in Divizia A1 nu este atat de simpla precum ar crede unii. Formatia celor de la CSM Constanta a sustinut, miercuri seara, o restanta in campionatul intern, cu Dinamo Bucuresti, partida care s-a disputat…

- Victorie de senzație obținuta, miercuri seara, de CSM Targoviște, in Divizia A1 la volei feminin! Formația dambovițeana s-a comportat excepțional in etapa a 14-a a campionatului și a invins, in deplasare, pe Rapid București, cu scorul de 3-2 (20-25, 20-25, 25-19, 25-21, 16-14), dupa o revenire incredibila…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut un punct pe terenul vicecampioanei CSM Targoviște, in prima deplasare din returul campionatului Diviziei A1. Un meci echilibrat, in care formația din Targoviște, aflata pe locul secund in campionat, a condus cu 1-0 și 2-1 la seturi, dar de fiecare…