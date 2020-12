Stiri pe aceeasi tema

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 și 2,3 pe Richter au avut loc in noaptea de sambata spre duminica in județul Vrancea, informeaza Institutului Național de Cercetare Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDPF). Primul seism s-a produs la ora 2.36, la adancimea de 144 kilometri. Cutremurul a…

- In județul Iași sunt cazate intr-un adapost de animale peste 100 de pisici. Casuța Pisiceasca are in grija de doi ani zeci de feline, iar in acest weekend de final de octombrie și inceput de noiembrie organizeaza un targ unde doritorii pot sa adopte un animal de companie sau pot aduce donații cat de…

- ATENTIONARE… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca transportul in comun, in special cel de navetisti si evenimentele private sunt doua dintre cele mai importante locuri unde se produce infectarea cu coronavirus. Probabil si din acest motiv, politistii vasluieni au efectuat, mai mult ca niciodata…

- LAMURIRI… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, sustine ca daca cetatenii respecta normele de prevenire a infectarii cu noul coronavirus, atunci situatia s-ar putea stabiliza pe un plafon cu aproximativ 2.000 de cazuri pe zi, dar daca aceste reguli nu vor fi respectate, atunci vom inregistra o crestere…

- HARTA JUDETULUI DUPA ALEGERILE LOCALE REZULTATE PARTIALE… Azi noapte, la inchiderea editiei mai era o singura necunoscuta: cine va fi noul presedinte al Consiliului Judetean? Dupa o centralizare rapida a voturilor Buzatu este favoritul, insa Marius Arcaleanu venea tare din spate, dupa numararea voturilor…

- ALERTA… Prima saptamana de scoala in pandemie aduce si primele cazuri de imbolnaviri cu coronavirus in randul elevilor si profesorilor de la scolile din judetul Vaslui. Pana ieri, 9 elevi si 10 profesori din tot judetul, infectati, au fost spitalizati la Barlad, dupa ce au fost confirmati cu virusul…

- SE APROPIE SCHIMBAREA… Zilele lui Dumitru Buzatu la conducerea Consiliului Judetean sunt numarate. Zilele in care vasluienii au stat in saracie si in umilinta se apropie de sfarsit. Marius Arcaleanu, candidatul PNL la Consiliul Judetean, este convins ca 27 septembrie va fi o zi istorica, o zi in care…

- PROIECTE DE VIITOR… Pentru judetul Vaslui, urmatorii patru ani vor fi decisivi. Pe data de 27 septembrie, vasluienii aleg daca vor merge pe calea dezvoltarii si a prosperitatii sau vor plati in continuare tribut politicii dictata de „tatuci” cu comportament de vatafi. Vineri, la Husi, a avut loc o intalnire…