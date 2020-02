Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "Kholop", ce prezinta povestea unui tanar rasfatat care se trezeste in pielea unui iobag din secolul al XIX-lea, a devenit cel mai mare succes de box-office al cinematografiei rusesti, potrivit unor statistici oficiale publicate marti, informeaza AFP. Incasarile acestui film, lansat la sfarsitul…

- Țarile asiatice și-au consolidat poziția in topul companiei Henley Passport Index, un clasament oficial al celor mai puternice pașapoarte din lume, intocmit in funcție de numarul de țari in care deținatorii acestora pot calatori fara viza. Republica Moldova se afla abia pe locul 49, dupa state precum…

- Pana anul trecut, la Cernobil veneau doar vedete ale rețelei de socializare online Instagram dornice sa iși surprinda fanii cu selfie-urile lor curajoase.Dupa lansarea serialului "Cernobil", produs de televiziunea americana HBO, orașul s-a umplut de turiști curioși sa intre in zona de excludere…

- Iulia Managarova, nascuta la Krivoi Rog, in Ucraina, a jucat trei ani in Romania, la Oltchim Rm. Valcea. Din 2014, dupa ce a primit cetațenia rusa, a jucat in naționala Rusiei, cu care a cucerit deja un argint european, in 2018, și un bronz mondial, in 2019. Ambros Martin e casatorit și are…

- CHIȘINAU, 12 dec – Sputnik. Republica Moldova este gata, de la 1 ianuarie 2020, sa primeasca gaze in regim revers prin coridorul Transbalcanic. „Moldovagaz”, „Moldovatransgaz” și „Tiraspoltransgaz” au finalizat lucrarile de reconstrucție a conductei magistrale Șebelinca-Dnepropetrovsk-Krivoi Rog-Ismail…

- Ungaria este pregatita sa inceapa negocierile cu gigantul rus Gazprom, pentru a ajunge la o noua ințelegere pe termen lung privind livrarea gazelor naturale, a informat luni Ministerul ungar de Externe, relateaza site-ul agenției Reuters.Țarile din Europa Centrala sunt aprovizionate cu gaze…

- Biblioteca Judeteana „Gheorghe Sincai” a gazduit workshop-ul international cu titlul: „Power and Borders in the New World Order – Working on Solutions to Improve the Efficiency of the Neighbouring Instruments: CBC, ENI, etc.”. Evenimentul a fost organizat de Departamentul de Relatii Internationale…