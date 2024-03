Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informatii din Cehia au demascat o retea finantata de Rusia care raspandea propaganda rusa despre Ucraina si isi extindea influenta pana in Parlamentul European, a anuntat, miercuri, prim-ministrul ceh, Petr Fiala.

- Atacatorii de la Moscova ar fi folosit "arme automate" și au incendiat cu un "lichid inflamabil" sala de concerte de la periferia Moscovei, a transmis sambata Comitetul de Ancheta din Rusia. Serviciile de securitate au spus ca suspectii aveau "contacte" in Ucraina si intentionau sa fuga in aceasta tara.

- Coreea de Nord a expediat incepand cu luna iulie circa 7.000 de containere cu arme in Rusia pentru razboiul ei impotriva Ucrainei, a declarat luni ministrul sud-coreean al apararii, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Aliati istorici, Rusia si Coreea de Nord sunt ambele supuse unor sanctiuni internationale,…

- Vot istoric in Parlamentul European. Legislativul va adopta joi o rezoluție in care recunoaște dreptul Romaniei sa-și recupereze tezaurul de la Moscova sau sa primeasca compensații, in schimbul acestuia. In cazul unor negocieri cu Rusia, dupa incheierea razboiului din Ucraina, Uniunea Europeana ar putea…

- Kremlinul a afirmat, luni, ca apelul Papei Francisc la demararea unor negocieri care sa puna capat razboiului din Ucraina este "destul de ușor de ințeles", in timp ce șeful NATO a spus ca nu este momentul sa se vorbeasca despre "capitulare", scrie Reuters.Ministerul ucrainean de Externe l-a convocat…

- Oleg Stegachev, comandantul echipajului unui bombardier strategic rusesc Tu-95, a fost impușcat in orașul Engels din Rusia, a anunțat sambata, 3 februarie, agenția de informații militare a Ucrainei (GUR), potrivit The Kyiv Independent.Rusia a folosit in mod regulat baza aeriana Engels, situata la aproximativ…

- Expatii rusi vor putea vota la scrutinul prezidential din martie chiar daca traiesc in tari "neprietenoase" care au impus sanctiuni Moscovei ca urmare a invaziei de catre Rusia a tarii vecine Ucraina, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Zaharova…

- Armata rusa a reusit sa intre pentru prima oara in orasul ucrainean Avdiivka , scena celor mai crancene lupte in estul tarii, dar a fost respinsa, a afirmat miercuri primarul orasului pentru AFP, intr-o noua ilustrare a asalturilor repetate ale Moscovei in Donbas. „Grupuri de sabotaj si de recunoastere…