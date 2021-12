Stiri pe aceeasi tema

- SFANTUL NICOLAE 2021. Sfantul Ierarh Nicolae s-a nascut in ținutul Lichiei, intr-o familie cu credința in Dumnezeu. El avea un unchi episcop care i-a sfatuit pe parinții sai sa iși indrepte fiul catre slujirea Bisericii. Nicolae a devenit preot, traind in post și rugaciuni, cu frica de Dumnezeu.Dupa…

- Inca de la primele ore ale dimineții, zeci de enoriași au mers sa se roage la mana facatoare de minuni a Sfantului Nicolae. Cei mai mulți iși doresc sa fie sanatoși.Oamenii vin cu mare speranța. „Cu gandurile ca Sfantul Nicolae sa imi aduca liniște și pace, sa nu mai fie bolile astea și atata frica.…

- Pfizer a depus o cerere de autorizare pentru o doza de rapel a vaccinului sau anti-COVID-19 la adolescentii de 16 si 17 ani din Statele Unite, transmite AFP. Rapelul este in prezent autorizat de Agentia pentru alimente si medicamente (FDA) din SUA pentru toti adultii cu varsta peste 18 ani, la sase…

- Marti, 26 octombrie, Biserica Ortodoxa il cinsteste pe Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir. Cu acest prilej, de la ora 8.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sfinti altarul de vara si va oficia Sfanta Liturghie la biserica "Sfantul Dumitru" din Constanta.Credinciosii care vor…

- Administratia pentru Medicamente si Alimente (Food and Drug Administration, FDA) a autorizat dozele suplimentare in cazul vaccinurilor anti-Covid produse de Moderna si Johnson & Johnson. Agentia a dat unda verde si unui „amestec” de doze. Spre exemplu, cei care au fost initial vaccinati cu serul Johnson…

- Hramul de la parohia ortodoxa romana Sfanta Parascheva și Sfanta Genoveva (Biserica Saint Sulpice) din Paris se desfașoara pe parcursul mai multor zile. Soluția a fost gasita pentru a respecta masurile de protecție sanitara din Franța, conform basilica.ro Intr-o duminica obișnuita, la Sfanta…

- Termoenergetica Bucuresti incepe, in cursul acestei nopți, probele la cald pentru locuitorii Capitalei. Decizia a fost luata in condițiile in care meteorologii au anunțat temperaturi in scadere pentru urmatoarele zile. Pe masura ce temperatura exterioara scade, toti consumatorii ar urma sa beneficieze…

- IN ATENTIA APARTINATORILOR PACIENȚILOR INTERNAȚI IN PAVILIONUL COVID-19. Comunicarea aparținatorilor cu angajații spitalului pentru detalii privind starea de sanatate a pacienților internați cu COVID – 19 se va realiza telefonic in intervalul orar 20.00-22.00, la urmatoarele numere de telefon: Secția…