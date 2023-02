De la Washington se arată că nu vor fi câştiguri teritoriale semnificative ale Rusiei în Ucraina Colin Kahl, subsecretar pentru Politica Apararii, a declarat recent ca autoritațile de la Washington nu se asteapta la caștiguri teritoriale semnificative ale Rusiei in Ucraina anul acesta. Administratia de la Washington nu se asteapta la castiguri teritoriale semnificative ale Rusiei in Ucraina anul acesta, in contextul in care controlul asupra unor mici portiuni teritoriale s-ar putea modifica in urmatoarele saptamani. Oficialul din Washington, SUA, da slabe șanse ca vor exista caștiguri teritoriale ale Rusiei in Ucraina„Controlul asupra unor mici portiuni teritoriale s-ar putea modifica in… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

