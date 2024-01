Stiri pe aceeasi tema

- Valeria Arnautu a trait o minune fix inainte de Craciun. Artista și-a implinit visul la 8000 de km de Romania. Cantareața de muzica populara face marturisiri despre experiența unica pe care a trait-o alaturi de colega și prietena sa, Brandușa Covalciuc Ciobanu.

- REȘIȚA – Cartea lui Nicolae Sarbu, pledoarie fața de locul unde a trait și s-a format ca jurnalist! Un volum lansat la sediul Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din Romania, apoi prezentat in cadrul premiilor revistei „Reșița literara”, pentru ca, in prag de sarbatori, acesta sa fie prezentat…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a discutat, joi, la SNSPA, cu tinerii despre speranțele pe care „ni le punem cu toții in ei și despre cum ii sprijinim.” „Patru dintre studenții SNSPA sunt bursieri Carol I, programul de granturi pentru tineri cercetatori, pe care l-am deblocat in aceasta saptamana…

- Ajuns la New York, in partea a doua a vizitei sale de lucru in Statele Unite, premierul Marcel Ciolacu a fost primit de Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres și de președintele Adunarii Generale, Dennis Frances. Cei doi inalți oficiali au avut un schimb de opinii referitor…

- Ianis Hagi (25 de ani), cel care a inscris golul victoriei in Israel - Romania 1-2, succes care i-a calificat pe „tricolori” la EURO 2024, a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare. Ianis Hagi a facut parte din generația care a ajuns in semifinalele Campionatului European U21 in…

- „I-am intalnit astazi, pe reprezentanții UiPath - prima companie aparuta in Romania care a fost listata la bursa de la New York. Rezultatele lor in automatizare și cibernetica sunt o carte de vizita a sectorului IT din Romania. Acest domeniu va defini viitorul, iar țara noastra trebuie sa faca acest…

