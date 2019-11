Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul postelectoral din PSD nu s-a terminat. Dupa ce fostul președinte executiv Eugen Teodorovici l-a facut ”șobolan” pe fostul secretar general Mihai Fifor pentru ca ar fi declarat ca Teodorovici a demisionat din funcție, replica lui Fifor a venit pe Facebook, intr-o postare in care fostul ministru…

- ​Facut „șobolan” în noapte alegerilor de catre fostul ministru de Finanțe, Mihai Fifor i-o întoarce lui Eugen Teodorovici. „Când narcisismul devine patologic, bichonul începe sa se creada pitbull... umfla pieptul, își flutura narile și se tot admira în…

- ”Domnul Teodorovici este un personaj mai exotic in sine. Nu știu. Eu plecasem de la partid in momentul in care Eugen Teodorovici a cedat probabil nervos și a avut aceasta ieșire. In general, domnia sa are un temerament mai vulcanic și un limbaj colorat cateodata. Nu e suparare, suntem colegi. Eu…

- A fost circ in toata regula la PSD, aseara, unde Viorica Dancila a demisionat din funcția de președinte al PSD. Locul ei a fost luat de Marcel Ciolacu, insa scenariul nu a fost nici pe departe unul simplu. Eugen Teodorovici a refuzat sa demisioneze din funcția de președinte executiv al PSD și a explodat…

- Programul de guvernare da batai PNL. Daca negocierile cu partidele de opoziție au fost un succes și guvernul Dancila a picat, se pare ca programul de guvernare pare sa fie o adevarata provocare pentru PNL. Deputatul Pavel Popescu l-a facut prost pe Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, chiar pe…

- Sicriul cu osemintele Reginei-Mama Elena a ajuns in tara, astazi, pe Aeroportul International Otopeni cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane. La eveniment sunt prezenti Custodele Coroanei, Margareta, principele Radu, principesele Sofia si Maria, reprezentanti ai Bisericii Romano-Catolice, Bisericii…

- Alaturi de Dancila sunt ministrii Finantelor - Eugen Teodorovici, al Culturii - Daniel Breaz, al Transporturilor - Razvan Cuc si vicepremierul Mihai Fifor. La lucrarile conferintei de alegeri sunt prezenti peste 350 de delegati din judet. Premierul va sustine o conferinta de presa dupa eveniment. …

