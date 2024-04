De la 9/11 la 22/3. Cine a inspirat terorismul global

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova a declarat miercuri ca este "extrem de greu de crezut" ca Statul Islamic (SI) ar fi avut capacitatea de a lansa un atac asupra unei sali de concerte din Moscova vinerea trecuta in care au fost ucise cel putin 140 de persoane, informeaza…

- Masacrul de la Crocus City Hall a relansat dezbaterile privind capacitațile și raza de acțiune a Statului Islamic (SI), dar și cine, mai exact, s-a aflat in spatele uciderii a cel puțin 140 de persoane. Pana in prezent, o mare parte din acoperirea mediatica s-a concentrat pe Provincia Statului Islamic…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, a dat asigurari marti ca autorii atentatului de la sala de concerte Crocus City Hall, de la Moscova, soldat cu 139 de morti, au incercat initial sa fuga in Belarus, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Directorul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB), Aleksandr Bortnikov, a declarat marti ca SUA, Regatul Unit si Ucraina se afla in spatele atacului de la sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova.

- Un adolescent care lucreaza part time la Crocus City Hall, sala de spectacole din Moscova unde a avut loc masacrul de vineri, a impresionat o lume intreaga cu curajul sau, dupa ce a reușit sa salveze in jur de 100 de oameni din infernul declanșat de atacatori.

- In Rusia, duminica este zi de doliu național dupa masacrul comis vineri seara intr-o sala de concerte de la periferia Moscovei, cel mai singeros atac de pe teritoriul european revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI), relateaza AFP, citata de Agerpres. Pe numeroase panouri publicitare și…

- Un clip postat pe canalul X al Ukraine Front Line suprinde momentul de la Moscova in care mai multe persoane inarmate și in ținuta de camuflaj patrund in cladire și deschid focul, scrie Hotnews . BREAKING Moscow now. Unknown “green men” shoot civilians non stop right in the luxury shopping mall. Video…

- In timpul atacului la sala de spectacole Crocus City Hall din Krasnogorsk, s-au auzit cel puțin doua explozii, iar cladirea a luat foc.Imagini de la fața locului filmate de martori oculari infațișeaza atacatori deschizand focul asupra civililor care alearga speriați in toate parțile.Alte imagini video…