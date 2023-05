Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat, miercuri, Memorandumul dintre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Afacerilor Interne si Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Departamentul de Securitate Interna, Serviciul pentru Imigrari si Vama, Agentia de Investigatii de Securitate Interna, pentru initierea negocierilor…

- Guvernul Ciuca discuta in ședința de miercuri un memorandum care prevede deschiderea in premiera in Romania a unei unitați americane de investigații criminale transfrontaliere, potrivit agendei executivului, scrie G4Media. Romania va fi reprezentata de Ministerul Afacerilor Interne, iar SUA – de mai…

- Sunt audieri in Bucuresti la aceasta ora, intr-un caz de inselaciune, uz de fals si fals in declaratii. Zeci de mamici sunt banuite ca au luat ilegal indemnizații de creștere a copilului. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice…

- Liderii AUR au inițiat un protest și un marș in București. Protestul a inceput in fața Parlamentului, dar coloana de oameni s-a mișcat in București.Pe scena, alaturi de George Simion, a urcat și deputatul Dumitru Coarna, exclus din grupul PSD din Camera Deputaților. CITESTE SI Sindicaliștii din…

- Agricultorii pagubiți de seceta anului 2020 ar fi admis mai multe nereguli la completarea dosarelor depuse la Agenția de Intervenție și Plați in Agricultura, pentru a putea beneficia de ajutor umanitar și compensații acordate de stat. Problemele au fost identificate de Serviciul de Informații și Securitate,…

- Marcel Ciolacu susține fara echivoc revenirea limbii romane ca limba oficiala in Republica Moldova cat mai repede. „ Revenirea limbii romane la statutul de limba oficiala in Republica Moldova trebuie sa se intample cat mai repede”, a anunțat, miercuri, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu,…

- "Revenirea limbii romane la statutul de limba oficiala in Republica Moldova este o normalitate istorica și trebuie sa se intample cat mai repede! Sintagme precum ”limba de stat”, ”limba oficiala” sau ”limba materna” sunt niște anomalii! L-am felicitat astazi pe prim-ministrul Dorin Recean pentru susținerea…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, se afla in vizita in Romania. Guvernul de la Bucuresti va sprijini Executivul de la Chisinau in realizarea reformelor, consolidarea economiei, a rezilientei si securitatii statului, precum si in avansarea parcursului european al