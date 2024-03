De ce te trezești greu dimineața Sa dormim este foarte important, iar felul in care o facem și durata somnului ne pot ajuta sa obținem odihna de care avem nevoie, sa fim sanatoși și sa avem o stare de spirit excelenta. Cu toate acestea, multe persoane nu acorda o atenție deosebita somnului așa cum ar fi normal, iar din aceasta cauza ajung in situația de a se plange adeseori ca, atunci cand se trezesc dimineața, se simt foarte obosiți și le este greu sa se dea jos din pat, chiar daca se pare ca dorm suficient. Unii oameni au nevoie de cateva minute pentru a se dezmetici, in timp ce altora le este aproape imposibil sa se trezeasca… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de oameni se confrunta cu anumite frici care le dau o serie de stari de disconfort de spațiu, mișcare, inalțime și altele care, pentru alte persoane, ar putea parea iraționale sau neobișnuite. Printre multele fobii care exista se numara și frica exagerata de lucrurile de mari dimensiuni. Ca…

- In funcție de țara, statisticile arata ca intre 30% și 48% dintre oameni sufera de un somn cu probleme și aproximativ 10-15% dintre aceștia ajung in timp sa dezvolte insomnie cronica. In cazul Romaniei, mai mult de o treime din populatia țarii, ajungand pana la 45-50% la anumite categorii cu risc, prezinta…

- Medicul pediatru Mihai Craiu a dezvaluit rezultatele celor mai recente studii privind bolile neurologice și spune ca, in unele afecțiuni virale, este responsabil raspunsul imun al organismului infectat, și nu virusul in sine.

- Orașul Ismail și regiunea Odessa sunt bombardate masiv de ruși cu armament greu, imediat dupa interviul dat de Vladimir Putin.Atacurile rușilor din apropierea graniței cu Romania au starnit ingrijorare in randul autoritaților, care au emis un mesaj ro-alert. Oamenii sunt sfatuiți sa se ascunda in beciuri…

- Aproximativ 1.000 de mașini au fost blocate timp de 24 de ore pe o autostrada din Suedia din cauza zapezii. Militarii suedezi au livrat in zona alimente și apa, potrivit Sky News.Incidentul a avut loc pe artera E22 in zona Skane din sudul Suediei. Mașinile au ramas blocate miercuri dimineața, pe…

- Primele imagini cu momentul in care cele doua tramvaie STB se ciocnesc, dimineața, pe Șoseaua Ștefan Cel Mare, in intersecție la Lizeanu, au aparut pe rețelele de socializare. Accidentul a fost filmat de camerele de supraveghere din zona.

- Cele mai multe persoane care raman insarcinate dezvolta o afecțiune numita grețuri matinale, unele dintre gravide suferind forme atat de severe incat necesita spitalizare, iar unele femei chiar mor din cauza acestora, scrie CNN.Oamenii de știința au cautat ani de zile sa ințeleaga cauza, in speranța…