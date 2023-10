De ce să ții merele în nisip peste iarnă, de fapt. Secretul vechi de peste 100 de ani Marul este un fruct tipic autumnal, al carui sezon se prelungește pe parcursul lunilor reci, datorita, in mare masura, termenului sau lung de ”valabilitate”. Este unul dintre fructele care, depozitat in condiții optime, rezista foarte mult. Haide sa vedem, așadar, de ce ar trebui sa il pui in nisip. Cum sa pastrezi merele proaspete cat […] The post De ce sa ții merele in nisip peste iarna, de fapt. Secretul vechi de peste 100 de ani appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Playtech Știri iți prezinta in materialul de astazi secretul celor mai bune gogonele murate pentru sezonul de iarna. Exista doua detalii de care trebuie sa ții cont, pentru ca legumele sa nu-și piarda din fermitate cat timp stau in borcane. Cum trebuie sa procedezi pentru a se menține tari toata iarna.…

- Un truc vechi de zeci de ani, folosit cu incredere de bunicii noștri, face furori și astazi in randul romanilor, in aceasta perioada a anului. Afla, din randurile de mai jos, ce sa adaugi in must pentru a ramane dulce mai mult timp. Te vei putea bucura de bautura preferata luni bune. Bautura vedeta…

- Toamna este sezonul abundenței, mai ales in luna septembrie. Piețele sunt pline de fructe și legume de tot felul, astfel ca este momentul perfect sa te aprovizionezi și sa incepi sa iți umpli camara cu bunatați pentru iarna. Haide sa vedem, așadar, ce sa pui la conopida și gogonele ca sa iasa muraturile…

- Gradinile și tarabele din piețe abunda in fel și fel de tipuri de fasole pastai. Violacee, fasole fideluța verde sau galbena, pastai de fasole late, verzi sau pestrițe, toate acestea pot da un gust savuros multor tipuri de mancare, pot fi puse pe iarna la congelator, dar și la borcan, pentru a fi pastrate…

- Toamna se apropie cu pași repezi, astfel ca tarabele din piețe incep deja sa abunde in legume de sezon. Prin urmare, gospodinele se pregatesc sa umple rafturile din camara cu fel și fel de bunatați pentru iarna. Haide sa vedem ce ingredient sa pui in borcanele de vinete și dovlecei pentru a rezista…

- Muraturile sunt nelipsite de pe mesele romanilor, mai ales in anotimpul rece. Printre acriturile preferate ale acestora se numara și castraveții bulgarești. Sunt absolut delicioși, dulce-acrișori și crocanți, asta daca știți cat se fierb castraveții bulgarești. In materialul urmator, va aratam pas cu…

- Cand vine vorba de pregatirea gradinii pentru iarna, unele plante au nevoie de un pic mai mult ajutor. Printre acestea se numara și trandafirii, care trebuie protejați de ingheț. Iata ce acțiuni trebuie sa faci pentru ca plantele tale sa fie trainice și sa reziste mulți ani. Cum sa pregatești trandafirii…

- Chifteluțele de dovlecei sunt unul dintre preparatele vedeta ale verii, mai ales cand pot fi facute cu legume proaspat culese din gradina. Haide sa vedem, așadar, de ce ingrediente ai nevoie pentru a pregati un pranz savuros pentru cei dragi. Cata branza sa pui pentru a le face pufoase și aurii. Cum…