De ce să te muți în zona Timpuri Noi din Capitală? Vrei sa te muți in Capitala sau sa schimbi cartierul in care locuiești in prezent in București? Probabil te gandești care este cea mai buna opțiune pentru locuit, așa ca vrem sa iți venim in ajutor. Deși exista anumite zone consacrate, cum ar fi cartierele selecte ale Capitalei, unele regiuni sunt in continua dezvoltare și merita toata atenția ta. Astfel, iți vom prezenta in continuare cateva motive pentru care sa te muți in Timpuri Noi din București. Istoria zonei Timpuri Noi Cartierul Timpuri Noi este situat in sectorul 4 din Capitala, intr-o zona bogata din punct de vedere istoric.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Desi autoritatile refuza sa furnizeze lista imobilelor din Bucuresti care sunt in pericol major in caz de cutremur, PUTEREA a intrat in posesia listei imobilelor incadrate in risc seismic ridicat. Vom publica, in cursul saptamanii viitoare, lista imobilelor cu probleme. Cifrele oficiale arata groaznic,…

- Traficul va fi suspendat parțial pe str. Vasile Alecsandri din centrul Capitalei. Nu se va circula pe tronsonul cuprins intre strazile Octavian Goga si Alexandru Hajdeu, potrivit Realitatea.md. Pe strada V. Alecsandri, interdicțiile se impun pentru executarea lucrarilor de reabilitare a trotuarului.…

- Echipajele de deszapezire ale Sectorului 4 raman in strada cu efective complete in urmatoarele 24 de oreIn Sectorul 4 al Capitalei traficul rutier se desfașoara in condiții normale de iarna pe toate arterele principale și secundare de circulație.Dupa primele doua zile de iarna autentica, in care Capitala…

- PSD și USR au acționat pe piața imobiliara din Capitala cu banii publici din subvenție pentru a cumpara sau inchiria sedii noi. Partidul condus de Marcel Ciolacu a cumparat recent, la licitație, sediul din Baneasa, care apare in documentele oficiale ca „bloc de nefamiliști”. A platit pentru el 3,5 milioane…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti a fost amendata cu 10.000 de lei de catre Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor din Capitala (CPCMB), in urma controalelor derulate pornind de la reclamatiile unei asociatii de proprietari din sectorul 3. Controalele au fost efectuate in perioada…

- Potrivit ISU București - Ilfov, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism, la intersecția bulevardului Mircea Voda cu bulevardul Unirii.Din fericire, nu au fost persoane ranite, insa mașina a fost afectata in integralitate.Momentna nu este cunoscuta cauza producerii…

- In vreme ce in nordul Capitalei a nins ca in povești, la prima ora a zilei, iar zapada s-a așternut pe strazi și pe mașini, in alte zone nu a cazut niciun fulg. Imaginile surprinse in Capitala, in aceasta dimineața, vorbesc de la sine: Sursa foto: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

- Polițiștii au ieșit pe teren, in dimineața zilei de miercuri, 7 decembrie, pentru a face percheziții la persoane banuite de mai multe furturi. Acțiunea oamenilor legii se desfașoara atat in București, cat și in doua județe invecinate Capitalei. Mai exact, s-a anunțat ca polițiștii Serviciului de Investigații…