- Administrația Federala a Aviației din Statele Unite (FAA) a avertizat compania SpaceX a lui Elon Musk ca i-ar putea ordona sa-și demoleze noul turn de lansare a rachetelor de la baza de lansari din Boca Chica, Texas, relateaza Business Insider.Turnul este construit pentru lansari viitoare ale…

- Cu putin inainte de moarte, clarvazatoarea a povestit ca, pana in 2030, oamenii vor reusi sa intre in contact cu alte civilizatii dezvoltate si ca pana in anul 3797 Terra va deveni o planeta ostila vietii, dar numai cei alesi vor avea dreptul de a parasi Sistemul solar pentru a-si continua existena…

- China vrea sa trimita prima sa misiune cu echipaj uman pe Marte in 2033, umind ca ulterior sa aiba loc zboruri regulate, potrivit unui plan pe termen lung pentru construirea unei baze locuite permanent pe Planeta Rosie si exploatarea resurselor acesteia. Planul ambitios, care va intensifica o cursa…

- China iși propune sa trimita prima sa misiune cu echipaj pe Marte in 2033,urmata de zboruri regulate, in baza unui plan pe termen lung de construire a unei baze permanent locuita și extragerea de resurse, anunța Reuters, citat de Mediafax. Planul ambițios, care va intensifica competiția cu Statele Unite…

- Pe masura ce competiția intre națiuni și companii pentru cucerirea Spațiului crește, intrebarea: „cand se va naște primul copil in cosmos?” nu mai starnește speculații bizare, ci previziuni tot mai precise. Cand primul copil se va naște in afara Pamantului, va fi o piatra de hotar la fel de importanta…

- Negocieri indirecte intre Iran si Statele Unite, in vederea revenirii celor doua tari in Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian se apropie mai mult ca niciodata de un acord, potrivit negociatorului-sef al Teheranului, care precizeaza ca probleme-cheie se afla in continuare in negociere,…

- Incidentul s-a petrecut intr-o localitate din Texas, Statele Unite, iar femeia și-a motivat gestul printr-un „experiment social”. Casey Garcia, in varsta de 30 de ani, a fost arestata si amendata cu 7.908 dolari, dupa ce a mers la scoala ficei sale deghizata in hainele acesteia. Ea a declarat ca, prin…

- Miile de rachete de croaziera cu raza lunga de acțiune, acumulate de țarile Alianței Atlanticului de Nord, nu au nicio legatura cu ceea ce ține de aparare și securitate. Aceste complexe de atac au fost concepute inițial pentru agresiune. Anterior, rachetele NATO ʺsoluționau crizeleʺ și ʺsemanau democrațiaʺ…