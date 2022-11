Dua Lipa (27 de ani), cantareața din Marea Britanie, a negat zvonurile ca va canta la ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial din Qatar (20 noiembrie – 18 decembrie 2022). De ce nu vrea sa mearga in Qatar? Din cauza incalcarii drepturilor omului din țara respectiva! „Au fost multe speculații conform carora voi canta in deschiderea Mondialului de Fotbal. Nu este nimic adevarat, nici macar nu am negociat acest lucru”, a spus Dua Lipa. Dua Lipa nu va canta la Campionatul Mondial Quatar 2022. Cand va vizita aceasta țara „O sa susțin Anglia de acasa și abia aștept sa vizitez Qatarul cand problemele…