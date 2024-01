Stiri pe aceeasi tema

- Celine Dion, una dintre cele mai iubite și apreciate voci din industria muzicala, se confrunta cu o lupta dificila impotriva unei boli rare și incurabile cunoscuta sub numele de Sindromul Persoanei Rigide.

- Au fost anunțate vești triste pentru fanii sportului! O cunoscuta jucatoare de tenis a fost diagnosticata pentru a doua oara cu cancer. Iata care este starea de sanatate a fostei sportive de performanța, dar și anunțul facut de aceasta, in urma cu puțin timp!

- Fostul presedinte peruan Alberto Fujimori (1990-2000), in varsta de 85 de ani, a fost eliberat miercuri din inchisoarea unde ispasea din 2009 o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii, au constatat jurnalistii AFP, citat de news.ro.Fujimori, imbracat intr-o jacheta neagra…

- Supranumita regina a muzicii pop a trecut prin cea mai grea perioada a vieții ei la inceputul acestei veri din cauza unor probleme de sanatoate foarte serioase. Cantareața a fost internata in spital in secția de terapie intensiva, iar medicii s-au luptat pentru a-i salva viața. Iata ce a marturisit…

- Atenție la medicamentele pentru raceala care conțin pseudoefedrina. Luate in exces pot duce la grave probleme de sanatate, cardiace și neurologice. Agenția Medicamentului din Franța a emis deja o alerta prin care ii atenționeaza pe oameni sa nu ia astfel de pastile daca nu au neaparat nevoie. Citește…

- Liviu Dragnea se confrunta cu probleme grave de sanatate, au informat surse sub protecția anonimatului. Fostul lider PSD a fost salvat in ultima clipa de specialiștii de la o instituție medicala din strainatate. Pericolul a fost foarte mare, potrivit declarațiilor facute in spațiul public. Liviu Dragnea,…

- George Daniel Iancu se afla la al doilea mandat in fruntea Primariei Valea Mare, din județul Olt, in anul 2016 caștigand alegerile locale din partea PSD.Deși primarul se confrunta cu probleme de sanatate, vestea decesului sau, la doar 45 de ani, este neașteptata pentru foarte multa lume. Daniel Iancu…

