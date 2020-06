Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Becali, fiica cea mica a omului de afaceri din Pipera, a crescut și are chiar și un iubit. Mezina familiei Becali, care a implinit 19 ani, a fost surprinsa in tandrețuri cu un tanar. Imaginile au fost surprinse de paparazzy, iar Gigi Becali va tuna și va fulgera, probabil, cand va auzi de relația…

- Carmen Simionescu le-a dat serioase motive de ingrijorare fanilor! Frumoasa artista și fiica sa au ajuns de urgența la spital. Iata ce mesaj emoționant i-a transmis cantareața micuței Sofia!

- Liviu Varciu le-a facut fanilor o surpriza de proporții! Celebrul artistul le-a impartașit acestora o amintire emoționanta, o imagine realizata in urma cu 18 ani, alaturi de fiica lui cea mare.

- Nelu Ploieșteanu, o legenda a muzicii lautarești, a trecut printr-o incercare tragica, dupa ce fiul sau a decedat la varsta de 32 de ani, in 2018. Artistul a povestit ca iși viseaza adeseori baiatul și reușește astfel sa comunice cu el. „Fata e foarte buna prietena cu un preot la care mergem și a intrebat……

- Roxana Blagu, fosta membra a trupei Trident, care facea furori in urma cu cațiva ani, va aduce pe lume un baiețel. Vedeta este in culmea fericirii, fiind și momentul, avand in vedere dramele traite in trecut.

- Fosta solista Roxana Blagu, care facea furori in muzica in perioada 2004-2006 in trupa Trident, impreuna cu Andreia si Loredana, traieste de ani buni o drama inimaginabila. In urma cu sase ani, ea a pierdut custodia fetitei sale, Oana, pe care o are cu afaceristul Marcel Sarbu, patron al unui club din…

- „A venit un tren peste noi, a fost un soi de Blitzkrieg. Mi-a fost teama”. Laurențiu Codescu locuiește de 20 de ani la Milano. Este asistent la terapie intensiva intr-un spital din Milano și a fost martor la tot infernul prin care a trecut Italia in ultimele doua luni.

- Codin Maticiuc se pricepe foarte bine sa ne faca sa radem, cu filmele pe care le produce, dar și sa plangem, atunci cand publica in social media cazuri sociale, acțiuni de caritate sau povești cu și despre fiica lui, Smaranda. A topit Internetul cu un mesaj emoționant dedicat Smarandei, care a implinit…