Stiri pe aceeasi tema

- Adina de la Heaven esteo mamica implinita. Fiica sa, Zeynab Maria, are patru ani și ii surprinde zilnic pe parinți. Cantareața a povestit ca și-a lasat cariera pe locul al doilea pentru a se dedica vieții de familiei, iar cand mergea la concerte, iși lua fiica cu ea mii de kilometri.

- Prezent in cadrul podcastului “Altceva cu Adrian Artene”, Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a vorbit despre experiența din Statele Unite ale Americii, despre viața de om politic din Romania, dar și despre cum viața l-a pus la grea incercare, momentul in care fiica sa de 3 ani a murit. „Fetița noastra…

- Renumita cantareata americana de jazz si R&B Marlena Shaw a incetat din viata, vineri, la varsta de 81, conform unui mesaj postat de fiica ei pe Facebook, relateaza luni DPA/TCA."Cu durere in suflet, eu si familia mea, anuntam ca iubita noastra mama, indragita voastra figura legendara si artista…

- A fost zi de sarbatoare in familia lui Adrian Minune! Fiica cea mare a manelistului, Karmen Simionescu, a implinit varsta de 26 de ani. La petrecerea organizata odata cu aniversarea sa, artista a primit un cadou de mii de euro din partea soțului ei. Iata ce a primit Karmen Simionescu de ziua ei din…

- Mama uneia dintre fetele care au murit in Lupeni a vorbit despre ultimele zile din viața copilului ei. Femeia este disperata și nu ințelege ce ar fi putut sa o determine sa iși puna capat zilelor. Alexandra Siminescu a facut declarații pentru prima data dupa ce fiica ei s-a stins din viața.

- Cvadrupla campioana de Grand Slam Naomi Osaka, 26 de ani, se pregatește de revenirea in tenisul competițional, in ianuarie 2024, la Brisbane. Ea va calatori impreuna cu fiica ei pe parcursul sezonului Nu mai este mult pana cand Naomi Osaka va reveni in turnee, acest lucru urmand sa se produca in ianuarie…

- Actorul american Ryan O'Neal, cunoscut pentru rolurile sale memoraile din filmele semnate de regizorul Stanley Kubrick, precum „Love Story” si „Barry Lyndon”, a incetat din viata vineri, la varsta de 82 de ani. Iata povestea de viața tumultoasa a actorului care a ravașit o planeta!

- Andra Volos a facut postare emoționanta pe rețelele de socializare pentru fiica ei, micuța Kim Nicole, care iși aniverseaza ziua de nume. Iata ce mesaj special a postat iubita cantarețului de manele Lele!