Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, considera ca solutia adoptata de Guvern pentru reducerea temporara a pretului platit de consumatorul final pentru carburanti este "foarte complicata, foarte tarziu si cu impact foarte mic". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost infipt cu o ranga metalica in piept, in urma unor altercații intre doua grupari, la Basarabeasca. In seara zilei de duminica, 26 iunie, poliția a fost alertata de medici, dupa care oamenii legii au identificat toți participanții la altercație. Ulterior au fost…

- Acoperișul unui foișor din localitatea Hurez, județul Salaj, in care se aflau mai multe persoane care participau la un eveniment s-a prabușit marți din cauza vantului. Trei persoane au fost ranite, iar una a decedat. ISU Salaj transmite ca persoana decedata in urma prabușirii acoperișului foișorului…

- Un politist din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor Dolj, in timp ce se afla in executarea atributiilor de serviciu, a observat pe strada Brestei, din Craiova, o adolescenta cazuta la pamant. Politistul a oprit autospeciala de politie si s-a deplasat imediat in locul unde adolescenta era cazuta,…

- Smiley este unul dintre artiștii momentului care se bucura de foarte mult succes in Romania. Are priza la publicul meloman cu piesele sale de dragoste și se bucura de o comunitate impresionanta de fani in mediul online, pe care o ține la curent cu ultimele noutați din viața personala. De curand, cantarețul…

- Imediat dupa Bosnia - Romania 1-0, ultrașii prezenți la Zenica le-au cerut socoteala „tricolorilor” pentru cel de-al doilea eșec la rand suferit in Nations League. Conflictul a fost unul extrem de tensionat și l-a avut in prim-plan și pe Vlad Chiricheș, unul dintre liderii naționalei din ultimul deceniu.…

- Selectionerul Italiei, Roberto Mancini, s-a declarat multumit de remiza obtinuta in fata reprezentativei Germaniei (scor 1-1), sambata, intr-un meci din esalonul de elita al Ligii Natiunilor la fotbal, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 06.00, un echipaj mixt politist/politist local a fost solicitat pentru o interventie speciala, la o caprioara care suferise leziuni prin sfasiere in zona abdomenului. Cazul s-a intamplat la ieșire din oraș, spre Vernești. „Apelantul a mentionat ca a auzit mai multi…