- Deficitul de forța de munca din Romania a devenit o problema majora, iar analiza realizata de consultanții de la XTB Romania arata ca mai mulți factori se combina pentru a accentua aceasta situație. Unul dintre acești factori este ponderea tot mai redusa a absolvenților de liceu, care nu mai opteaza…

- Inspectia Muncii a aplicat amenzi in valoare totala de 647.000 de lei, in cadrul campaniei nationale de control pentru verificarea respectarii prevederilor legislatiei muncii in centrele de asistenta sociala, desfasurate in perioada 1-18 august 2023, conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES.…

- Lipsa fortei de munca este un obstacol in activitatea multor angajatori, penuria de angajati calificati limitand productia si furnizarea de servicii in mai multe sectoare ale economiei, sustine ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu. „M-am intalnit astazi cu reprezentantii Camerei de Comert Americane…

- Sursa foto: hazwoper-osha.com Protecția muncii și sanatatea angajaților reprezinta aspecte fundamentale pentru orice afacere responsabila care se adapteaza mediului in schimbare, in prezent. Iar aceasta nevoie deschide uși largi pentru cei pasionați de domeniul protecției muncii și al instruirii angajaților. …

- Argesul are ministru la Munca si Solidaritate Sociala La inceputul acestei saptamani, deputatul PSD de Argeș Simona Bucura Oprescu a fost desemnat ministru al Muncii. „Nominalizarea mea pentru funcția de ministru al Muncii și Solidaritații Sociale reprezinta o mare responsabilitate! Ii mulțumesc premierului…

- Mai bine de un sfert din locurile de munca din țarile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD) sunt bazate pe aptitudini ce pot fi ușor automatizate prin inteligența artificiala, iar lucratorii se tem ca iși pot pierde joburile, a anunțat marți organizația, conform Reuters.OECD este…

- Potrivit legislației, masurile pentru asigurarea protectiei angajaților in perioade de canicula de aplica din momentul in care temperaturile exterioare ale aerului depasesc 37°C sau, corelate cu indicele de disconfort termic de peste 80 de unitați, pot fi echivalate cu acest nivel. In aceste condiții,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 250 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 104 locuri de munca pentru: farmacist, instalator, electrician, mecanic; Austria – 70 locuri de munca pentru: sudor TIG pentru construcție țevi, constructor…