Cheltuielile de bază, grija pentru 50% din români Mulți romani au grija cheltuielilor de baza. Pentru 1 din 2 romani, cheltuielile de baza sunt principala preocupare cand vine vorba de situatia personala, iar printre cele mai mari ingrijorari pentru tinerii din Romania se afla nivelul salariilor (40%) si sanatatea fizica (38%), releva rezultatele studiului MKOR Employee Sentiment. Studiul a urmarit analiza comparativa intre anii 2022 si 2023, impreuna cu perspectivele pe care le au angajatii romani pentru 2024 si a reiesit ca salariatii din Romania se confrunta cu o serie de provocari cu privire la conditiile de munca si la evolutia carierei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

