Stiri pe aceeasi tema

- Doar unul din patru angajatori (25%) dispune de o funcție de mobilitate pe deplin dezvoltata, iar trei sferturi (75%) nu reușesc sa profite de o forța de munca cu adevarat mobila și agila, potrivit ediției 2024 a studiului EY – Mobility Reimagined. Companiile din intreaga lume risca sa piarda cursa…

- Doar unul din patru angajatori (25%) dispune de o funcție de mobilitate pe deplin dezvoltata, iar trei sferturi (75%) nu reușesc sa profite de o forța de munca cu adevarat mobila și agila, potrivit ediției 2024 a studiului EY – Mobility Reimagined. Companiile din intreaga lume risca sa piarda cursa…

- Cu apropierea aderarii Romaniei la spațiul Schengen, se contureaza perspective complexe in ceea ce privește forța de munca asiatica prezenta in țara. Paula Rusu, managing partner la Today Workforce, a atras atenția asupra unui posibil exod masiv al acestei categorii de lucratori catre statele occidentale,…

- Aderarea Romaniei la Schengen ar putea duce la un exod planificat al lucratorilor asiatici, conform previziunilor. Sectoarele construcțiilor, retailului și industriei auto sunt cele mai susceptibile la impact, cu posibile creșteri salariale și dificultați in menținerea producției. Adaptarea eficienta…

- CARAȘ-SEVERIN – Cu aceasta promisiune s-a incheiat, azi, greva de avertisment a angajaților Companiei Naționale Poșta Romana! Intalnirea de la Gara de Nord din Reșița va avea loc doar in cazul declanșarii grevei generale, a precizat liderul filialei județene a Sindicatului Lucratorilor Poștali din Romania,…

- "Avem un numar record de 5,75 milioane de salariati. Fiecare nou angajat contribuie la un sistem de pensii robust si de incredere. Cresterea investitiilor publice si ajutoarele de stat au creat noi locuri de munca si au garantat salarii decente. Aceasta este calea spre un viitor sustenabil", a scris…

- Romania se confrunta cu multiple provocari de ordin demografic, care vor impacta major piața muncii in urmatorii 10 ani: populația țarii imbatranește, tinerii activi sunt din ce in ce mai puțini pe piața muncii, iar cererea pentru forța de munca inalt calificata continua sa creasca, in condițiile unei…

- Peste 400 de angajatori, lideri și specialiști in resurse umane s-au reunit, pe 7 februarie 2024, la conferința ReSource by OLX Locuri de Munca, unde s-a lansat cea de-a 8-a ediție a OLX JOB INDEX, o ampla analiza a climatului socio-economic actual și impactul asupra pieței muncii. Participanții au…