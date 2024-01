Icon of the Seas, cea mai mare navă de croazieră nouă din lume, a plecat din portul Miami. Botezul vasului a fost făcut de Messi – VIDEO

Icon of the Seas, înmatriculată în Bahamas, are o lungime de 365 de metri, 20 de punţi, 2 805 cabine şi 40 de restaurante.… [citeste mai departe]