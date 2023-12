Stiri pe aceeasi tema

- Finala Supercupei Turciei dintre Galatasaray și Fenerbahce, programata vineri in capitala Arabiei Saudite, Riad, a fost anulata pe fondul unei dispute intre cluburi și autoritațile saudite, a anunțat postul turc de televiziune NTV, citat de Reuters.Potrivit sursei, Galatasaray și Fenerbahce declarasera…

- Gica Hagi a fost vizitat recent, la clubul sau, de o delegație a clubului Galatasaray, la care a facut istorie in perioada 1996-2001. Cu ocazia implinirii a 100 de ani a Republicii Turce, Galatasray i-a facut o vizita lui Hagi, la baza sa de la Ovidiu. Turcii au asistat la antrenamentele Farului și…

- Lotul Pietroasele-Municipiul Buzau este ultimul lot al A7, pe care nu au inceput lucrarile din cauza ca pana acum nu a putut fi semnat contractul Asocierea de constructori turci NUROL INSAAT VE TICARET (lider) – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET a fost desemnata din nou caștigatoarea contractului…

- Biserica Sfantul Efrem, prima construita in Turcia de la infiintarea Republicii Turce in 1923 de catre Mustafa Kemal Ataturk, este inaugurata astazi, 8 octombrie, in prezenta presedintelui Recep Tayyip Erdogan, scrie digi24.ro .

