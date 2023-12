Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi este in doliu. Cea care i-a dat viața a murit. Actrița a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. „Mamica noastra draga și buna a plecat la Domnul! Mami, te iubim dincolo de viața asta! Ești in inima noastra”, a scris Laura Cosoi. Ligia Delia Cosoi a murit dupa ce s-a luptat…

- A murit mama celebrului El Chapo! In timp ce el iși ispașește pedeapsa cu inchisoarea pe viața, mama lui a trecut prin momente grele. Femeia de 94 de ani s-a stins in urma cu puțin timp, dupa o lunga perioada in care s-a confruntat cu probleme de sanatate. Președintele Mexicului i-a strans mana in urma…

- DOLIU LA BLAGEȘTI… Primarul comunei Blagești, Alec Chirila, a murit in aceasta dimineața. Edilul avea varsta de 74 de ani și, de aproape 3 luni, fusese diagnosticat cu o tumoare cerebrala, aflata intr-o faza mult prea avansata pentru a se mai putea face ceva. Decesul a survenit in locuința sa din satul/comuna…

- Dupa ce primul pacient supus unui transplant de inima de porc a fost, din nefericire, rapus de boala, lumea medicala privește acum cu speranța spre al doilea beneficiar al acestei proceduri inovatoare. Care este starea de sanatate a barbatului care a primit o inima de porc.

- Sophia Loren a fost transportata de urgența la spital, dupa ce a cazut in baia casei sale din Geneva, Elveția. Legendara actrița a fost operata de medici, deoarece a suferit multiple fracturi la șold.