Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul si Chindia Targoviste se vor intalni, in aceasta seara, de la ora 20.30, la Ovidiu, pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”.Echipa constanteana este pe locul al doilea in clasamentul Ligii I, cu 25 de puncte, si se afla la doua „lungimi” in spatele…

- Stadionul central din cadrul bazei sportive a Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste vineri, 1 noiembrie, de la ora 20.30, partida FC Viitorul Chindia Targoviste, din etapa a 15 a a Ligii 1.Biletele de intrare se vor putea achizitiona la preturile de: 40 de lei la tribuna I, 20 de lei la tribuna a…

- FC Viitorul s-a incurcat, duminica, pe terenul celor de la Academica Clinceni, intr-o partida contand pentru etapa cu numarul 13 a Ligii I la fotbal. Echipa lui Gheorghe Hagi a dominat meciul disputat la Calarasi, insa nu a putut inscrie in poarta aparata de Valceanu. Nu mai putin de cinci suturi periculoase…

- Dupa etapa a 12-a a Ligii 1, competitia interna a intrat intr-o scurta vacanța, generata de partidele oficiale pe care le vor disputa reprezentativele de seniori și de tineret in preliminariile Campionatului European. Profitand de aceasta pauza, FC Viitorul va disputa, vineri, 11 octombrie, de la ora…

- Meci de gala, duminica, 6 octombrie, la Ovidiu, in etapa a 12 a a Ligii 1.FC Viitorul gazduieste, pe stadionul central al Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagildquo;, de la ora 20.30, campioana Romaniei, CFR Cluj.Confruntarea gaseste cele doua formatii despartite de trei puncte in clasament, CFR Clu, liderul…

- Astazi, la ora 10.00, se pun in vanzare biletele la partida dintre FC Viitorul si CFR Cluj, programata duminica, 6 octombrie, de la ora 20.30, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, contand pentru etapa a 12-a a Ligii 1. Biletele au urmatoarele prețuri: 50 lei -…

- FC Viitorul a avut parte de un meci interzis cardiacilor in etapa a 10-a din Liga 1. Echipa lui Gheorghe Hagi a primit, luni seara, la Ovidiu, vizita celor de la Poli Iasi. Moldovenii au obtinut o lovitura de la 11 metri in minutul 37 si au deschis scorul dupa ce Balan a transformat fara probleme. In…

- Echipa FC Viitorul va primi, luni, 23 septembrie, de la ora 20.30, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, vizita celor de la Poli Iasi, intr-o partida contand pentru etapa a 10 a Ligii 1 la fotbal. Conducerea clubului constantean a stabilit preturile biletelor de acces: 40 lei - Tribuna…