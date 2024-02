Jandarmii din Constanta fac apel la respectarea ordinii la meciul de fotbal dintre Farul Constanta si Otelul Galati

Stiri pe aceeasi tema

- UTA intalnește la Arad pe FC Botoșani, iar Farul Constanța joaca pe teren propriu cu Dinamo București, in ultimele partide din etapa a 25-a a Superligii de fotbal. Ambele meciuri se desfașoara luni.

- Pe loc de play off in clasament, "marinariildquo; au remizat etapa trecuta, in deplasare, cu liderul detasat FCSB, acesta fiind al saptelea meci la rand in care Farul nu pierde in campionat. Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, si Dinamo Bucuresti, ultima clasata, se intalnesc luni, 12…

- Farul Constanta a remizat cu FCSB in deplasare, 1 1, in etapa a 24 a a Superligii, iar, la final, la Digi Sport, managerul tehnic al campioanei Romaniei, Gheorghe Hagi, a facut referiri si la decizii de arbitraj care au dezavantajat echipa de pe litoral.Pot fi multe de spus, dar, pana la urma, suntem…

- In etapa a 25 a a Superligii, campioana Romaniei, Farul Constanta, aflata actualmente pe locul patru in clasament, cu 36 de puncte, va juca pe teren propriu cu Dinamo Bucuresti, ocupanta locului 15 penultimul , cu 16 puncte.Meciul e programat luni, 12 februarie, de la ora 20.00, urmand a incheia runda.Programul…

- Echipa Farul Constanta a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia FCU Craiova, in debutul etapei a 23-a din Superliga.Farul a inceput partida de la Ovidiu cu ocazia lui Louis Munteanu, din minutul 2, iar in minutul 8 Ronaldo Deaconu a deschis scorul cu un sut de la marginea careului.…

- Farul Constanța și Rapid se intalnesc miercuri in etapa cu numarul XXI a SuperLigii, ultima din acest an. La ultimul meci disputat la Ovidiu intre cele doua formații, formația lui Gheorghe Hagi s-a impus cu 7-2.

- Farul Constanta a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 3-1 (1-0), duminica seara, pe teren propriu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal.Farul a deschis scorul prin Constantin Budescu (30 - penalty), dupa un hent comis de Marian Huja. Louis Munteanu (52) a majorat diferenta,…

- Pana la finele anului 2023, Farul Constanta mai are de jucat trei partide in Superliga. Inaintea meciului din etapa a 19 a a Superligii, Farul Constanta, campioana Romaniei, ocupa pozitia a opta in ierarhie, cu 25 de puncte. "Marinariildquo; se aflau insa la un punct de pozitia a sasea, ultima care…